İzmir Karabağlar’da cinayet! Üniversite öğrencisi öldürüldü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki genç arasında çıkan kavgada üniversite öğrencisi Nebi Özdemir hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Nebi Özdemir (22), tartıştığı O.G. (19) tarafından bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabağlar Sarıyer Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Gaziantep’ten gelen Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Nebi Özdemir (22), sokakta O.G. (19) ile karşılaştı.

Görgü tanıklarının iddialarına göre kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

O.G. yanındaki bıçakla Nebi Özdemir’i bacakları ve göğsünden yaraladı. O.G. olay yerinden yaya olarak kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Kaçan zanlı O.G. Güzelbahçe’de suç aletleriyle birlikte yakalandı.