Son DakikaTürkiye

Kahramanmaraş Pazarcık Depremi: Çevre İllerde de Hissedildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. / Kahramanmaraş Pazarcık Depremi

NationalTurk
0 66
Kahramanmaraş Pazarcık Depremi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen kısa süreli panik yarattı. / Kahramanmaraş Pazarcık Depremi / Son Depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yapılan açıklamada Kahramanmaraş Pazarcık depreminin 4.5 büyüklüğünde olduğu ve saat 15.10’da meydana geldiği bildirildi.

Depremin derinliği ise 7,47 kilometre olarak açıklandı.

Kahramanmaraş Pazarcık depremi panik yaratırken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, yakında yeni bir imar affı getirileceğine yönelik bir duyum aldığını paylaşarak uyardı: “Eğer bu af imara aykırı, kaçak, projesine uymayan deprem dirençsiz binaları da kapsayacaksa bunca emeğimize yazık.”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür “Arkadaşlar, eğer duyduklarım doğruysa, yakında yeni bir imar affı çıkacakmış. Eğer bu af imara aykırı, kaçak, projesine uymayan deprem dirençsiz binaları da kapsayacaksa bunca emeğimize yazık. Biz insanlarımızı ve yerel yönetimlerimizi binalarımızı depreme güvenli hale getirin, ya güçlendirin ya da yıkıp yenileyin derken bu tür binaları affederek depremdeki yıkımı ve can kaybını legalleştireceğiz demektir. Bu büyük bir sorumsuzluk ve vebal olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem: Kaymakamdan açıklama geldi

Bağlantılar
NationalTurk
0 66

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri