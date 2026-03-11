Gündem

Kahramanmaraş’ta deprem!

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 13.58’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta öğle saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem saat 13.58’de kaydedildi.

Depremin derinliği 7 kilometre

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

AFAD verileri paylaştı

AFAD tarafından yayımlanan ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken, sarsıntının merkez üssünün Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olduğu belirtildi.

Depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

