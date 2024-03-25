Türkiye

Muğla Köyceğiz’de deprem

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde korkutan deprem! Bu sabah erken saatlerinde Köyceğiz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

NationalTurk25/03/2024
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Muğla Köyceğiz Depremi
Muğla Köyceğiz Depremi
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AFAD’ın açıklamasına göre saat 05:04’te Muğla’da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7.09 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 05:04’te meydana gelen depremin derinliği 7.09 km olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise Köyceğiz depremi büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Rasathaneye göre depremin derinliği ise 4 kilometre.

Kandilli verilerine göre bölgede 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 2.2, 1.9 ve 1.6 büyüklüklerinde 3 küçük deprem daha meydana geldi.

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NationalTurk25/03/2024
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