Muğla Köyceğiz’de deprem
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde korkutan deprem! Bu sabah erken saatlerinde Köyceğiz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın açıklamasına göre saat 05:04’te Muğla’da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7.09 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 05:04’te meydana gelen depremin derinliği 7.09 km olarak ölçüldü.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise Köyceğiz depremi büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Rasathaneye göre depremin derinliği ise 4 kilometre.
#DEPREM
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) https://t.co/vz65FpzU1a
25.03.2024, 05:04:43 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 4.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 25, 2024
Kandilli verilerine göre bölgede 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 2.2, 1.9 ve 1.6 büyüklüklerinde 3 küçük deprem daha meydana geldi.