Karaman’da gizemli ölüm

Karaman'da 31 yaşındaki adamın cansız bedeni yerde hareketsiz halde bulundu.

Karaman‘da şok olay

Karaman’ın Mümine Hatun Mahallesi 1487. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında akşam saat 20.00 sıralarında kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

Bir bisküvi fabrikasında çalışan 31 yaşındaki Adem Sinan’dan haber alamayan yakınının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

Eve giren ekipler Adem Sinan’ın yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekipleri Sinan’ın hayatını kaybettiği belirledi. Şahsın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere  morga kaldırıldı.

Adem Sinan’ın kalp rahatsızlığı ve aşırı kilolarından muzdarip olduğu ve Bursa’ya mide küçültme ameliyatı olmaya gideceği iddia edildi.

