Samsun’da kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun‘un feci kaza
Samsun’un Terme ilçesinde Yüksek Yayla Mahallesi Yumru Taş mevkisinde kereste yüklü kamyonet kontrolden çıkarak 200 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Aykut K. (33) yönetimindeki kereste yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak fındık bahçesine girmesinin ardından 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonet, dere yatağına girdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan Murat Bayraktar’ın (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirtirken kazada yaralanan sürücü Aykut K. ile araçta bulunan Ali Ş. (59), Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat Bayraktar’ın cenazesi ise morga kaldırıldı.