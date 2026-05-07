Ordu’da yangın panik yarattı!

Ordu‘da korkunç yangın

Ordu’nun Kumru ilçesi Fizme Mahallesi Karapınar Yukarı Küme Evleri mevkisinde 3 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyük bir panik yarattı.

Fizme Mahallesi’nde 3 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın korku yarattı. Evde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yangına müdahale etmek için bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkı çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı. Ancak binada maddi zarar yaşandı.