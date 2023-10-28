Kazakistan’da maden ocağında yangın: 32 ölü

Kazakistan’ın Karagandı eyaletindeki Kostenko maden ocağında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin sayısının 32’ye yükseldiği bildirildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, “Arselor Mittal Temirtau” maden şirketinin işlettiği ocakta yaşamını yitiren işçilerin sayısı 32’ye çıktı. 14 madenciyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Kazakistan’da neler yaşandı?

Kazakistan‘ın Karagandı eyaletindeki “Arselor Mittal Temirtau” maden şirketinin işlettiği 700 metre derinlikteki Kostenko maden ocağında gece yangın çıkmıştı.

Ocaktaki 252 işçiden 206’sının dışarı çıkarıldığı, 22’sinin cesedine ulaşıldığı, kalan 24 madenciyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Başsavcılık da olayla ilgili ön soruşturma başlattığını duyurmuştu.

29 Ekim’in Ulusal Yas Günü ilan edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Karagandı eyaletindeki Kostenko maden ocağında meydana gelen yangında hayatını kaybeden madenciler için ülkede 29 Ekim’in Ulusal Yas Günü ilan edildiğini bildirdi.

Tokayev, olayın meydana geldiği Karagandı eyaletinde, hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle bir araya gelerek taziyesini iletti.

Ülkede 29 Ekim’in Ulusal Yas Günü ilan edildiğini duyuran Tokayev, hükümete maden ocağını işleten “Arselor Mittal Temirtau” şirketi ile işbirliğini sonlandırma talimatı verdiğini ve başına da yeni yetkili atadıklarını belirtti.

Tokayev, hayatını kaybeden ve yaralanan madencilerin ailelerine her türlü desteğin sağlanacağını da sözlerine ekledi.