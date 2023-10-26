Türkiye

Dilan Polat Baskını: 15 Şirkette Arama Yapılıyor

Kara para aklama ve vergi kaçırmakla suçlanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat'a ait iş yerlerinde arama yapılıyor. / Maliyeden Dilan Polat baskını

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Maliyeden Dilan Polat Baskını
Maliyeden Dilan Polat Baskını

Dilan Polat ve Engin Polat’a ait iş yerlerine baskın. Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’a ait iş yerlerinde arama yapıldığı bildirildi.

Maliye ekipleri Dilan Polat ve Engin Polat’a ait iş yerlerinde arama yapıyor.

Aramalarda maliye ekiplerine polislerin de eşlik ettiği bildiriliyor.

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