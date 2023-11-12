Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev herkesi şaşırttı

Kazakistan ile Rusya arasında imza töreni gerçekleştirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusça bilmesine rağmen toplantıda Kazakça konuştu. Bu hareket herkesi şaşırtırken Putin hemen tercüme için kulaklığını taktı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un ise tercüme için kulaklık araması dikkat çekti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dahil tüm Rus heyeti Tokayev’in konuşmasını kulaklıkla dinledi. Tokayev, Kazakça başladığı konuşmasına daha sonra Rusça devam etti.

Cumhurbaşkanı Tokayev’den işbirliği açıklaması

Tokayev, “Rusya, Kazakistan’ın stratejik ortağı ve müttefikidir. Ortak tarihin sarsılmaz değerleri, kalıcı dostluk, karşılıklı saygı ve güven temelinde, birçok alanda karşılıklı çıkarların hayata geçirilmesinin parlak bir örneği olan devletlerarası ilişkiler inşa ettik. Bu fırsatı değerlendirerek, Kazakistan’ın Rusya ile çok yönlü işbirliğini daha da derinleştirmeye yönelik stratejik rotaya olan bağlılığını teyit etmek istiyorum” dedi.

Tokayev’in konuşmasının ardından söz alan Putin ise Kazakistan ile müttefiklik ilişkilerine değinerek, “Uluslararası konuları ele aldık. Özellikle Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Kazakistan’ın şuan başkanlığını üstlendiği Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üzerinden iletişimimize dikkat çektik. Tüm bu formatların geliştirilmesini ortaklaşa desteklemeye devam etmek ve başkanlığı gelecek yıl Kazakistan’a geçecek olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde ittifakı güçlendirmek konusunda cumhurbaşkanı ile mutabakata vardık” ifadelerini kullandı.