Dünya
Maske fabrikasını maskesiz dolaştı
Ekonomiyi kurtarmak adına kısıtlamalara karşı olduğunu her seferinde dile getiren Trump, maske üretim birimini ziyaret ederken maske takmadı. Bu hareketiyle tepki çeken ABD Başkanı, koruyucu gözlük takmakla yetindi. Ekibin ziyaret öncesinde COVID-19 testi yaptırdığını söyleyen Trump, “Ülke ekonomisi yeniden faaliyete geçirilirken ölümler olabilir, çünkü artık insanları evlerine kapatmayacaksınız. Ancak aynı zamanda sosyal mesafeyi koruyacak, ellerimizi yıkayacağız” diye konuştu.
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