Mehmet Ali Çelebi AKP Saflarına Katıldı

Memleket Partisi’nden ayrılan bağımsız İzmir milletvekili ve eski CHP’li Mehmet Ali Çelebi AKP ‘ye geçti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Ali Çelebi AKP ‘ye katılmasıyla ilgili olarak “Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü,FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, Milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk’ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti’de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Çelebi şöyle devam etti:

“Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye’nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir.”

Mehmet Ali Çelebi AKP ‘ye Geçti: Üçüncü Partisi

Çelebi, 2021 yılı başlarında CHP’den istifa ederek Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’ne katılmıştı. 2022 yılı Ocak ayında Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Mehmet Ali Çelebi, şubat ayında da partiden istifa etmişti.

Ağustos ayında ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çelebi’nin AKP’ye katılacağını iddia etmiş, ancak Mehmet Ali Çelebi bu iddiayı yalanlamıştı.

Son Dakika: Teğmen Mehmet Ali Çelebi tutuklandı

Teğmen Mehmet Ali Çelebi teslim oldu