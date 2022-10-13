Ataşehir’de Trafik Kazası: Doktor Buğra Kaan Yücebaş Hayatını Kaybetti

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet önce taksiye, sonra kaldırımda bekleyen Buğra Kaan Yücebaş isimli doktora çarptı. Doktor Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre Kayışdağı caddesinde sabah erken saatlerde yaşanan olayda 34 FTG 740 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki taksiye çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı. Kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralandı. Doktor Buğra Kaan Yücebaş ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Doktor Buğra Kaan Yücebaş Süreyyapaşa’da Görevliydi

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Samet Şenelen hastaneye kaldırılırken Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri, hayatını kaybeden şahsın Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor olan Buğra Kaan Yücebaş olduğunu belirledi.

Doktor Yücebaş’ın annesi, babası ve kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kamyonet şoförünü yakalamak için de çalışmalar devam ediyor.

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