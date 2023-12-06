Gazeteci Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığı’na aday oldu

Ünlü gazeteci Mesut Yar, ‘Mutlu ve Mesut bir Datça için Mesut Yar’ sloganı ile Cumhuriyet Halk Partisi’nden 31 Mart Yerel ve Mahalli seçimlerinde Muğla’nın Datça ilçesi Belediye Başkanlığı görevine talip olduğunu duyurdu.

Mesut Yar’dan şaşırtan karar

20 yıldır Datça’da olduğunu belirten Mesut Yar ailesinin yaşadığı ilçeye mutluluk ve huzur getirmek için aday olduğunu belirterek, “1900’lerin sonlarında bir arkeolog ve gazeteci olarak belgesel yapmak için gittiğim Datça isimli ilçemize, ondan 10 sene sonra kadar Can Yücel sayesinde bir kez daha gitmiştim. Can babanın vasiyeti, Datça’da mutlu bir hayat geçirebilmekti. 20 yılını Datça’da geçirmiş bir kardeşiniz olarak, memleketin en ücra köşesini mutlu etmeye, biraz farklı sözler söylemeye, biraz mutlu ve mesut etmeye gidiyorum. Tarafım her zaman doğru ve hakikatin yanında olmak. Tek bir kırmızı çizgim var, bu ülkenin kurucu lideri ve kurucu ilkeleri. Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, yaklaşık 60 yaşına geliyorum, hayatımı bu şekilde sürdürme sözünü babaanneme vermiştim” sözleri ile hem çalıştığı kanala veda etti hem adaylığını duyurdu.

Mesut Yar kimdir?

Mesut Yar 18 Nisan 1967’de İstanbul’da dünyaya geldi.

Mesut Yar, İstanbul Üniversitesi’nin Protohistorya ve Ön Asya arkeolojisi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede müzecilik konusunda ihtisas yaptı. 1985 yılında gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak başlayan Yar, sırasıyla Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

1994 yılında kurucuları arasında olduğu Kanal E’de By Night başlığıyla bir talk show hazırlayan Yar, bundan sonraki kariyerine televizyon öznesinde devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine5 ve atv gibi ulusal kanallarda yapımcılık, sunuculuk ve spikerlik görevlerinde bulundu. Sabah-Atv Grubuna bağlı Kanal 1, atv Avrupa ve TürkÇ TV gibi kanallarda genel müdürlük yapan Mesut Yar, mesleğine paralel olarak edebiyatla da ilgilendi.

Çeşitli hikâye, şiir ve röportaj kitapları yayımlanan Yar’ın hâlen Posta gazetesinde televizyon eleştirmenliği yaptığı Televizyon Hastası başlıklı bir köşesi bulunmaktadır. 2011 yılında CNN TÜRK’te başladığı Burada Laf Çok programı 2016 yılında Kanal D’ye transfer olmuştur. Mesut Yar, güncel olarak Star TV ve NTV’de Mesut Yar ile Bugün başlıklı programı sunmaktadır.