Politika

Seçim sonuçlarına 14 Nisan’a kadar itiraz edilebilecek

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Seçim sonuçlarına itiraz takvimi de belirlendi.

NationalTurk01/04/2024
1 1 dakika okuma süresi
CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8, Y.Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Seçim sonuçlarına itiraz takvimi belirlendi.
Bayramınız Kutlu Olsun

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına yarın 15.00’e, il seçim kurullarına 5 Nisan Cuma saat 17.00’ye, YSK’ye ise 10 Nisan Çarşamba saat 17.00’ye kadar itirazda bulunulabilecek.

Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00’den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

Türkiye dün yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

Seçim sonuçlarına itiraz takvimi

Sandık kurullarının işlemlerine karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak itiraz ve şikayet süreleri ilgili kanun ve seçim takviminde yer alıyor.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a göre, sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı yarın saat 15.00’e kadar ilçe seçim kurullarına itirazda bulunulabilecek. Bu itirazların ilçe seçim kurulları tarafından 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar karara bağlanması gerekiyor.

İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 5 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar karara bağlanacak.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar YSK’ye itiraz edilebilecek.

Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00’den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

yunanistan golden visa yurt disi emlak 2024

Hipokrat öneriyor: Japonya’da hızla yayılıyor! Yeni bir salgın mı başlıyor?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Yener, Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranının yüzde 78,11 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Bağlantılar
NationalTurk01/04/2024
1 1 dakika okuma süresi
Konserler
NationalTurk fotoğrafı

NationalTurk

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı
Maldivler Turu
Başa dön tuşu