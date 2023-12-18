Metrobüste uyuşturucu hazırlayan 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da 3 kadın iddiaya göre, metrobüste yolculuk yaptıkları sırada uyuşturucu madde hazırladı.

Kadınlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 kişinin kimliklerini tespit etti.

Ceren A., Melike D. ve Yaren A. oldukları tespit edilen 3 kişi, kaldıkları adreslerde gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” ile “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek” suçlarından adli işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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