Kuzey Marmara’da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı

Eyüpsultan, Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada otobüsün muavini Halil Atay (26) hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı. Kazanın ardından sıkışan otobüs şoförü itfaiyenin çalışmaları ile kurtarıldı.

Kuzey Marmara’da kaza

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Odayeri mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyir halinde olan 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile plakası belirlenemeyen TIR çarpıştı. Kazadan önce TIR’ın bariyerlere çarparak kaza yaptığı, yolcu otobüsünün ise TIR’a çarptığı iddia edildi. Kazada otobüsün muavini Halil Atay (26) hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kuzey Marmara’da trafik tek şeritten sağlandı

İtfaiye ekipleri direksiyon kabininde sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, otobüs şoförü uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik uzun bir süre tek şeritten sağlandı.

‘Otobüs frene basamadı’

Otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, “Biz Ankara’dan Edirne’ye gidiyorduk. 10 dakika kadar önce dinlenme tesislerinde mola verdik. Daha sonra yola çıktık. 10 – 15 dakika sonra ağır patlama sesi gibi bir ses geldi. Yani otobüs hiç frene basmadı. Sonra zaten olan oldu. Bir kişi öldü, yaralılar var, şoförün de bacağı kırık. TIR bariyere vurmuş ve dışarı çıkmış ama ‘durun’ diye işaret vermiş. Diğer TIR’lar durmuşlar ama bizim otobüs durmamış. Ortadan girmiş TIR’a” dedi. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Valiliği’nde kazaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kaza ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “18.12.2023 pazartesi günü saat 04.18’de Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Kısırkaya Mahallesi mevkii Edirne istikametinde, bir yolcu otobüsüyle TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan 11’inin tedavisi olay yerinde yapılmış olup hastaneye sevklerine gerek duyulmamıştır. Kazada yaralanan diğer 26 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmış olup, yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı..

Kuzey Marmara Otoyolu nedere ne zaman yapıldı?

Otoyol 7 diğer adıyla Kuzey Marmara Otoyolu, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde bulunan bir otoyoldur. Bu yol çift yönlü olup yön başına dörder şeritten toplam sekiz şeride sahiptir.

Otoyol, İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına transit geçiş sağlamaktadır. İki kıta arası transit geçiş yapacak ağır vasıtaların bu otoyolu kullanması ile İstanbul içindeki çevre yolları olan (0.1 ) ve ( 0.2) trafik yükünün azaltılması ve Doğu Trakya’da trafik yükü yüksek olan ile Doğu Marmara’da yoğun bir trafiğe sahip olan ‘e alternatif yolların oluşturulması hedeflenmiştir.

Otoyol 7, İstanbul Havalimanı’na ve İzmir’e giden ‘e de bağlantı sağlamaktadır.

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