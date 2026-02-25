TürkiyeNationalTurkVideo

Pilot Binbaşı İbrahim Bolat son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'de F-16 savaş uçağında şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın naaşı İzmir'de toprağa verildi.

Pilot Binbaşı İbrahim Bolat‘a acı veda

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Naifli köyü kırsalında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağında şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit pilot için ilk tören saat 11.00’de Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen uğurlama merasiminin ardından naaş, askeri uçakla Çiğli Ana Jet Üssü’ne getirildi.

Buradan Çiğli’deki ailesinin evine götürülen şehit için helallik alındı. Daha sonra cenaze, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’ne nakledildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı, dualar eşliğinde Kadifekale Şehitliği’nde defnedildi.

Şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu- Video

