İzmir’de bahis çetesi çökertildi

İzmir’de yasa dışı bahis baskını

İzmir’de 2 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 49’u tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kapsamlı soruşturmada yasa dışı bahis ve kara para ağı çökertildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 49’u çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer şüphelilere ilişkin adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.