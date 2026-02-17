Ramazan hilali ilk nerede görülecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, hicri takvime göre ramazan ayının başlangıcını gösteren hilalin görülmesine ilişkin hesaplamaları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre hilalin, Büyük Okyanus’tan itibaren görülmeye başlanacağı bildirildi. Türkiye dahil birçok bölgede gözlem çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı.

Ramazan hilalinin belirlenmesinde kullanılan hesaplamalara göre, Ay’ın Dünya etrafındaki hareketi esas alınıyor ve “içtima” ile “rüyet” kriterleri dikkate alınıyor. İçtima; Dünya, Ay ve Güneş’in aynı doğrultuda bulunmasını, rüyet ise Ay’ın bu konumdan sonra belirli bir açıya ulaşarak görülebilir hale gelmesini ifade ediyor.

Açıklanan takvime göre ramazan hilali için içtima Greenwich saatine göre bugün 12.01’de, rüyet ise yarın 03.42’de gerçekleşecek. Bu hesaplamalar doğrultusunda ramazan ayının 19 Şubat Perşembe günü başlayacağı bildirildi.

Ramazan hilail ilk hangi bölgelerde görülecek?

Yapılan değerlendirmelere göre hilal ilk olarak Büyük Okyanus’tan itibaren gözlemlenebilecek. Hilalin aynı gün Avustralya, Asya kıtasının büyük bölümü, Afrika’nın doğusu, Arabistan Yarımadası, Türkiye’nin doğusu ve Doğu Avrupa’nın bazı kesimlerinde de görülebileceği belirtildi.

Türkiye ve dünyada gözlem yapılacak

Ramazan hilalinin tespiti için yurt içinde 41, yurt dışında ise 62 farklı noktada gözlem çalışması gerçekleştirilecek. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 200’den fazla ülkede yaklaşık 19 bin noktaya ait imsakiye bilgileri yayımlandı.

