Eskişehir Kahve Festivali’nin kadrosu belli oldu

Eskişehir Kahve Festivali için geri sayım başladı

Her yıl olduğu gibi bu yılda heyecanla beklenen Eskişehir Kahve Festivali’nin 6’ncısı düzenlenecek. Festivalde bir birinden ünlü isimler sahne alacak.

Duman, Can Bonomo, Yaşar, Soner Sarıkabadayı, Dolu Kadehi Ters Tut, Afra, Selin Geçit, Göksel İpekçi, Touche ve Retrobüs ile çok sayıda sanatçının sahne alacağı festival Kentpark Yeni Festival Alanı’nda 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından biri haline gelen festivale, 50 bin kişinin ve 150 markanın katılımı bekleniyor.

Festivalde, ücretsiz kahve tadımları, interaktif atölyeler, seminerler, barista şovları, sahne performansları ve konserlerle katılımcıların eşsiz bir deneyim yaşayacak.

Festival için yoğun katılım bekleniyor- Video