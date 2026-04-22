Samsun’un babasına kızan genç araç yaktı

Samsun‘da aile tartışması kötü bitti

Samsun’un Bafra ilçesi Atatürk Bulvarı’nda 27 yaşındaki Kadir H., bir kafede babası Hayrettin H. ile tartışmasının ardından babasına ait park halindeki otomobile önce zarar verdi ardından yaktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kadir H.’nin, aracı ateşe vermeden önce sosyal medya hesabından, “Ben kimseye kahpelik yapmadım, cezası çok büyük. Herkes yaptığı şeyin bedelini ödeyecek” şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi.