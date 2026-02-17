Sinop’ta önemli karşılaşma: 18 Nisan’da oynanacak

Sinop Şehir Stadyumu önemli maça ev sahipliği yapacak

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, 18 Nisan 2026’da İsviçre takımı karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yapmış olduğu açıklama ile 18 Nisan 2026’da oynanacak B Ligi 2. Grup 4. maçına Sinop Şehir Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sinop Valiliği, Sinop Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün ortak çalışmalarıyla birlikte stadyum hem uluslararası televizyon yayınlarına hazır hale gelecek hem de ulaşacağı yüksek standartlarla birlikte çeşitli maçlara da ev sahipliği yapma şansını yakalayacak. A Milli Takım’ın kendi şehirlerine geleceğini duyan vatandaşların da maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden A Milli Takımı keni şehirlerinde destekleyecekleri için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirirken bu tür etkinliklerin daha da artması temennisinde bulundular.

Karşılaşma heyecanla bekleniyor- Video

Türkiye, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’ta 3 Mart 2026’da Malta’yı Pendik Stadyumu’nda saat 17.00’de konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, 7 Mart 2026’da Kuzey İrlanda’ya, 14 Nisan 2026’da ise İsviçre’ye konuk olacak. 18 Nisan 2026’da İsviçre’yi Sinop Şehir Stadyumu’nda, 5 Haziran 2026’da da Kuzey İrlanda’yı stadyumu daha sonra açıklanacak bir şehirde ağırlayacak Kadın A Millî Takımı, gruptaki son maçını 9 Haziran 2026 tarihinde Malta deplasmanında oynayacak.