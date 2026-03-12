Türkiye’de yaşlı nüfus hızla artıyor

Türkiye’de nüfus yapısı giderek değişiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “İstatistiklerle Yaşlılar 2025” bülteni, ülkede yaşlı nüfusun son yıllarda hızla arttığını ortaya koydu. Verilere göre 65 yaş ve üzeri nüfus son 5 yılda önemli bir artış göstererek 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştı.

Yaşlı nüfus yüzde 20’den fazla arttı

TÜİK verilerine göre 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus, son 5 yılda yüzde 20,5 artış gösterdi. Böylece 2025 yılında yaşlı nüfus 9 milyon 583 bin 59 kişiye çıktı.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da aynı dönemde yükseldi. 2020 yılında yüzde 9,5 olan oran, 2025 yılında yüzde 11,1’e ulaştı.

Yaşlı nüfusun cinsiyete göre dağılımında ise kadınların daha fazla olduğu görüldü. 2025 yılında yaşlı nüfusun yüzde 55,3’ünü kadınlar, yüzde 44,7’sini erkekler oluşturdu.

En büyük grup 65-74 yaş aralığında

Yaşlı nüfus yaş gruplarına göre incelendiğinde en büyük payın 65-74 yaş grubuna ait olduğu görüldü. 2025 yılında yaşlıların yüzde 62,9’u bu yaş grubunda yer aldı.

75-84 yaş grubunun oranı yüzde 29,3 olurken 85 yaş ve üzeri nüfusun oranı yüzde 7,8 olarak kaydedildi.

Türkiye’de 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı ise 2025 yılında 8 bin 290 olarak açıklandı.

Türkiye’de ortanca yaş yükseldi

Nüfusun yaşlanmasının önemli göstergelerinden biri olan ortanca yaş da yükseldi. 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2025 yılında 34,9’a çıktı.

2025 yılında ortanca yaş erkeklerde 34,2 olurken kadınlarda 35,7 olarak hesaplandı.

Yaşlı bağımlılık oranı arttı

Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını gösteren yaşlı bağımlılık oranı da yükseldi. Bu oran 2020 yılında yüzde 14,1 iken 2025 yılında yüzde 16,2’ye çıktı.

En yaşlı il Sinop

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il 2025 yılında yüzde 21,7 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 21,1 ile Kastamonu ve yüzde 20 ile Giresun izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,8 ile Şırnak olarak açıklandı. Şırnak’ı yüzde 4,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 4,7 ile Hakkari takip etti.

Türkiye hâlâ genç ülkeler arasında

Birleşmiş Milletler’in 2025 yılı tahminlerine göre dünya nüfusunun yüzde 10,4’ünü yaşlı nüfus oluşturuyor. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler arasında Monako, Japonya ve İtalya ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye ise 194 ülke arasında yaşlı nüfus oranında 75’inci sırada bulunuyor.

İnternet kullanan yaşlıların sayısı arttı

TÜİK verilerine göre teknoloji kullanımı da yaşlı nüfus arasında yaygınlaşıyor. 65-74 yaş grubunda internet kullananların oranı 2020 yılında yüzde 27,1 iken 2025 yılında yüzde 53,2’ye yükseldi.

Cinsiyete göre bakıldığında internet kullanımının erkeklerde daha yüksek olduğu görüldü. 2025 yılında yaşlı erkeklerin yüzde 61,3’ü internet kullanırken yaşlı kadınlarda bu oran yüzde 46,1 oldu.

