Malatya’da pikap kanala uçtu!

Bir dakikadan az

3 Bir dakikadan az

Malatya‘da feci kaza

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde Barguzu Caddesi üzerinde seyreden A.A. idaresindeki pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına uçtu.

Henüz nedeni belli olmayan kazaya tanık olan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayda şans eseri yaralanma olmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Sulama kanalına uçan pikapta yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerini gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşarken kaza yapan aracı birçok vatandaş yakından inceledi.

Kanala düşen araç kullanılmaz hale geldi- Video