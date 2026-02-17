İzmir’de trafikte ilginç kaza!

Bir dakikadan az

6 Bir dakikadan az

İzmir‘de sürücüye kapı çarptı

İzmir’de trafik devam ederken kapıyı açan bir şahıs motosikletli sürünün yaralanmasına neden oldu.

İlginç kaza trafikte araçların beklediği esnada gerçekleşti. Trafikte bekleyen aracın açılan kapısı iki araç arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsüne çarptı. Motosiklet sürücüsü açılan kapıya çarpıp motosikletinden düştü.

Kapıyı açıp yolcu koltuğundan inen kişi ise motosiklet sürücüsüne fark etmeyip arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Trafikte araçların arasına düşen motosiklet sürücüsünün yardımına ise diğer araçların sürücüleri yetişti.

Kaza anları böyle kaydedildi- Video