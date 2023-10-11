Futbol

Tevfik Yamantürk’ten kritik seçim açıklaması

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, olağanüstü seçimli genel kurul hakkında açıklamada bulundu.

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Tevfik Yamantürk seçim açıklaması

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların seçim gündemi hakkında açıklamada bulundu.

Tevfik Yamantürk, X hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Beşiktaşlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi ile dün akşam görüştük. Seçim süreci ile ilgili Yönetim Kurulu yakında bilgilendirme yapacak. Camiamız için hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta açıklanan olağan üstü Başkanlık seçimleri için adı geçen isimlerden Hasan Arat, daha önce sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Beşiktaş Başkan Adayı olmak istediğini açıklamıştı.

 

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