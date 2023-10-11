Tevfik Yamantürk’ten kritik seçim açıklaması

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların seçim gündemi hakkında açıklamada bulundu.

Tevfik Yamantürk, X hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Beşiktaşlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi ile dün akşam görüştük. Seçim süreci ile ilgili Yönetim Kurulu yakında bilgilendirme yapacak. Camiamız için hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Değerli Beşiktaşlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi ile dün akşam görüştük. Seçim süreci ile ilgili Yönetim Kurulu yakında bilgilendirme yapacak. Camiamız için hayırlı olsun. — Tevfik Yamantürk (@tevfikyamanturk) October 11, 2023

Beşiktaş’ta açıklanan olağan üstü Başkanlık seçimleri için adı geçen isimlerden Hasan Arat, daha önce sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Beşiktaş Başkan Adayı olmak istediğini açıklamıştı.