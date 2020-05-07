Son Dakika | Beşiktaş’a 4.5 milyon TL’lik yeni yük!

Beşiktaş’ta hizmete geldikleri birinci günden bu yana gelirlerin temlik altında olması nedeniyle ekonomik problemleri çözmek için uğraş eden Lider Ahmet Nur Çebi ve idare şurası, derhal hemen her gün yeni bir meseleyle karşı zıdda geliyor. Loris Karius alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle evvel FIFA’ya gidip ihtar göndermesini akabinde kalan parasını da talep ederek mukavelesini feshederken Çebi 45 milyon TL’lik kaynak yaratarak oyunculara olan borcun 3’te 1’lik kısmının kapatılmasını sağladı.

12 MİLYON EURO DA BEKLEMEDE DURUYOR

Buhran kısa müddetliğine çözülmüş olsa da salgının yarattığı ekonomik tablo durumu daha da güçleştiriyor. Siyah beyazlı futbolcuların aylık maaş yükü 2 milyon 750 bin Euro. Dönem başında bu rakam 16.8 milyon TL’ye denk gelirken salgının yarattığı buhran ile birlikte döviz fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte bu rakam 21.3 milyon TL’ye yükseldi. Sair bir deyişle kur farkının maaş bütçesinde oluşturduğu açık aylık 4.5 milyon TL’ye ulaştı. Bu arada oyunculara da hala ödenmesi gereken 12 milyon Euro bulunuyor.