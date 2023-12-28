Tekinoktay’dan açıklamalar! Şimdiye kadar Hasan Arat’a en ağır eleştiriler

Radyospor’da Aygün Özipek’in sunduğu Ters Köşe programına konuk olan Hürser Tekinoktay adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Beşiktaş’taki teknik direktör belirsizliğiyle sözlerine başlayan Tekinoktay şunları söyledi:

“Ertesi gün Hansi Flick açıklanmalıydı”

Benim beklentim değil başkanın vadettikleri önemli. Hasan Arat seçimden önce Hansi Flick ile görüştüğünü, Ocak ayında geleceğini deklare etmişti. Kendisi de tamam deyip anlayışla karşıladığını söylemişti.

Rıza Çalımbay’a yapılan yakışık olmayan uygulamalardan sonra ertesi gün ocakta anlaştığınızı söylediğiniz Hansi Flick ile imza töreni yapması lazımdı. Çünkü bunu kendisi söyledi.

Hasan Arat: “Hansi Flick ile görüştüm. Ocak’ta geleceğini söyledi. Ben anlayışla karşıladım.” pic.twitter.com/GxGjeLPuwD — Beşiktaş Postası – BJK (@besiktaspostasi) December 22, 2023

Benim beklentimden daha ziyade Hasan Arat’ın vadettiklerinin yapılması önemli.

Swissotel’in eşyalarını kapıya koyabilir mi?

Birçok şey vadetti. Yılda 20 milyon euro kazanç sağlayacak aplikasyon yapılacak dedi. Eleştirilince hazır dedi. Şimdi hazırsa yapmaları lazım yarın öbür gün aplikasyonu başlatıp bize yılda 20 milyon euro gelir sağlaması lazım.

5 futbolcu kadro dışı bırakıldı ya. Hovardalık. 25 milyon euro bonservis değeri olan. Mesela Hasan bey’in kendi şirketi yok ama danışmanı olduğu kuruluşlar var. Hüsnü Özyeğin’in yanılmıyorsam Swissotel. Orada icra kurulunda bir üye. Mesela Swissotel’deki balo salonunu, odalarını, suit dairelerini eşyalarıyla kapıya koyabilir mi?

Aplikasyondan 20 milyon euroyu getir

Beşiktaş’ın da A.Ş.’nin öz sermayesi 25 milyon euroluk bir değer var. Bunları kapıya koyuyorsan aplikasyondan vadettiğin 20 milyon euroyu da hemen getirip kulübe sokman lazım.

Birçok şey vadetti hepsi havada.

Beşiktaş’ta enteresan bir yapı var örümcek ağı gibi. 20 tane whatsapp grubunda Beşiktaş kongresi dizayn ediliyor.

Diyorlar ki daha 23 gün oldu ne yapacak.

2 yıldır hazırlanıyordunuz. Kaldı ki Beşiktaş’a 2 yıl hazırlanarak başkan olunmaz. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl lazım.

Siz 23 günde 23 yılda yapılmayacak her şeyi yaptınız. Yönetim değişti, A.Ş.’deki yöneticiler değişmeye başladı. 3 tane teknik direktörün değişiminde muhalefet yaptınız. Rıza’da oradaydınız. 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktınız.

Hazırlıksız gelmiş

Çorba olmuş bir şey var. vaadedilenlerin hiçbirini yapamaması buraya hazırlıksız gelmesinden Beşiktaş gibi bir olguyu fark etmemesinden geçiyor.

Hansi Flick ile Sercan Dikme de konuşmuş. Diyor ki marta kadar yapmayacağım etmeyeceğim. Marta kadar ne yapmayacak biliyor musun?

Barcelona’da Laporta Xavi’nin son şansı diye yakın çevrelerine bunu anlattı. Flick’in marta kadar beklemesinin sebebi Barcelona’da Xavi’nin halefi yüzde 99 Hansi Flick.

Bayern Münih gibi olacağız dediler ya. Bayern gibi olacaksan Hansi Flick’in de sahibinin olduğunu bilmen lazım. Boşta biz size getiririz diyenlere inanmamak lazımdı muhtemelen de öyle oldu.

Xavi’nin yerine Flick gelecek

Bunu da senin programında ilk kez söylemiş olalım. Barcelona’da Xavi’nin yerine Flick gelecek. Bunu da Onana gibi kayda geçirin.

Dolayısıyla siz varsayımlar üzerine hareket ederseniz, görüştüm, ocakta geleceğini söyledi, anlayışla karşıladım derseniz ki böyle bir görüşmeyi açıklaması lazım sayın başkanın. Gazetecilerin de sorması lazım ne zaman nerede kimle görüşmüş. Kendisiyle mi aracısıyla mı?

Siz Hansi Flick deyip de başka başka isimlerle günlerdir koşturuyorsunuz. Mesela Hoffenheim’ın vasat standarttaki bir hocası Beşiktaş’ı reddettiğini açıkladı.

İş buralara geliyorsa o zaman olmuyor, sıkıntı var demektir.

Bunlar Bayern Münih gibi olacağız deyip Bayern’in hocasına talip olup, onunla görüşmediğiniz dedikoduları bile çıkıyorsa problem olur.

Bayern Münih gibi olacağız diyorlar ama daha Rıza’nın kim olduğunu bilmiyorlar. Sorsan yönetim kuruluna Rıza’nın dünya karmasına gittiğini bilmezler. Ve Rıza gitti, Beckenbauer’in olduğu yerde Beşiktaş’ın Beckenbauer’i olarak dünya karmasında Beşiktaş’ı temsil etti.

Rıza’nın Beşiktaş’ta özel yeri vardır. Gece yarısı 1’de istifa et denemez.

Ahmet Nur Çebi’nin 15 gün opsiyonlu sözleşme yapmasında başlıyor hata. 9 günlük iki maçlık sözleşme sonra. Rıza’nın söylediği o kadar doğru ki. Dünyanın hiçbir yerinde bir antrenöre iki maçlık sözleşme koyamazsın önüne.

Rıza’ya bu yapılamaz

Ve altıncı gün, dokuzuncu günü beklemeden gece 1’de, -affedersiniz, başkalarının tanımı bu olabilir ben yakıştırmıyorum- gece 1’de Twitter’dan kovuyorsunuz.

Süleyman Seba’nın adını anons edip, önü arkası kesilmiş üç saniyelik kliple Süleyman Seba ile seçim kazanan bir yönetim Rıza’ya bunu yapamaz.

Aygün Özipek: Rıza Çalımbay’a Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’ın yaptığı da yanlış mıydı?

Yanlışı öncelikle başkan yaptı. Kulübün başkanı var. Öyle o oraya bakacak bu buraya bakacak falan değil.

Beşiktaş’ın bütün bütçesinin yönetildiği, yanlış yapılmaması gereken yer futbol. Ben futboldan anlamam basketbol oynadım falan diyemezsin. Futboldan anlayacaksın.

“Samet Aybaba’ya anahtarı Adana Demir bile teslim etmemiş”

Anahtarı Samet’e teslim ediyorsan… Adana Demirspor teslim etmedi anahtarı Samet Aybaba’ya. Metin Korkmaz’a teslim etti. Samet’le geldikten sonra Balotelli’yi aldılar, yaşanan sıkıntılardan sonra Samet Aybaba gitti Metin Korkmaz kaldı.

Şimdi sen Adana Demirspor’un anahtarı teslim etmediği birine Beşiktaş kulübü başkanlığını teslim edemezsin.

Futboldaki kararları Beşiktaş kulübü başkanı verir başkası veremez.

Samet’e Feyyaz’a falan topu atmamak lazım.

Sen daha listende ilk açıkladığın kişiyle – Garanti Bankası müdürü – Denetleme Kurulu’nda istifaya sebep oluyorsan zaten daha buradan yönetemiyorsun.

Şimdi seçim bitti rahat rahat konuşabilirim, seçimden önce hiç konuşmadım taraf olmamak için.

Bizim ağzımızdan çıkacak bir kelimeyle atacağı oyu belirleyecek yüzlerce kişi var. Ama biz insanların hür iradesine karışmadık dışarıda kaldık.

Hasan Arat’ın destekçileri bir önceki seçimde bir kısmı Serdal Adalı’ya, bir kısmı Ahmet Nur Çebi’ye destek vermişti.

Matruşka dediniz matruşkaları aldınız

Matruşka dediniz, matruşka dediğiniz yönetimin futbol şubesine bakan yöneticinin– Sinan Vardar’dan bahsediyorum – oğlunu yönetime aldınız. Sinan Vardar Yıldırım Demirören’in, oğlu Fikret Orman’ın yönetimindeydi. Baba oğul, matruşka dediğiniz yönetimin yöneticilerini aldınız.

Yine matruşka dediğiniz Fikret Orman’ın yöneticisi Hüseyin Yücel. Onu da ikinci başkan yaptınız.

Samet Aybaba var.

Sizin kurduğunuz sistem Bayern Münih falan dediniz ya, Bayern Münih sistemi değil matruşka sistemine döndü.

Buraya gelirken arkadaşlarıma dedim futbolcular da birbirine düşecek.

Daha ilk açıkladığınız yönetici Denetleme Kurulu’nda çatlağa sebep oluyorsa, Ahmet Nur Çebi sezona başlamadan önce bazı sıkıntılar yaşatıp da görev yapamaz hale gelecek bunaltıcı baskıyla, -lig başlamadan diyorum bakın temmuzda – buna sebep veriyorsanız o zaman bir kaos başlayacak.

Ve bu kaos bugün de devam ediyor.

Samet, Feyyaz ve Rıza konusuna gelirsek.

10-15 gün önce nasıl Bayern Münih modeli dedik. Yani Beckenbauer’i alta getirdiler üstüne Hoenes’i koyacaksın, onun üstüne Rummenige’yi koyacaksın ondan sonra nasıl Bayern Münih olacak?

Benim bildiğim, Samet Aybaba’ya ilk yöneticilik teklif etti Hasan Arat. Aybaba profesyonel çalışmak istediği için onun üstüne Samet’e abi, kaptan diyen kıdemsiz Feyyaz’ı getirdi. Zaten burada çuvalladı.

Buradan Rıza, Samet ve Feyyaz’ın aralarının açıldığı bir noktaya geldi. Rıza basın toplantısında madem öyleydik beraber gitmemiz lazımdı dedi.

Rıza geldi üç gün sabretmediniz, Twitter’dan Rıza’nın görevine son verdiğinizi ifade ettiniz. Ama Rıza dedi ki ben onların istediği gibi yapmadım, çıktım bugün ben ayrılıyorum dedi. Yani Rıza yine kaptanlık, liderlik yaptı.

Şimdi herkes Rıza Çalımbay’ı eleştiriyor ya. Rıza Beşiktaş’ın çıkış tünelinde durdururdu takımı, bağırırdı, coştururdu, yumruğunu sıkarak sahaya çıkardı. Beşiktaş Rıza’nın kaptanlığıyla, disipliniyle, arzusuyla, inancıyla sahaya çıkarken rakiplerine bugün işimiz zor dedirtirdi.

Aygün Özipek: Başkanın konuşmaması da enteresan

Çok çok kötü. Futboldan anlayacaksınız dedim ya. Futbolla işiniz yoksa futbolun başına gelmeyeceksiniz. Beşiktaş Fenerbahçe maçından önce Hasan Arat seçim ekibi yine yöneticisi olduğu Swissotel’de balo yaptılar.

Takım kampta. Twitterdan eleştirdim, sosyal medyadan Hasan Aratçı olanlar, Aratçılar, öyle diyelim.

Bir şey olduğu zaman Hürser hocanın tarafı diyorlar.

Ben kimseye para vermem, kimseyi maaşla tutup yanımda çalıştırmam, maaş verdiğim insanlara da bana oy atsınlar propaganda yapsınlar diye pozisyon yaratmam.

Beckenbauer olsa Swissotel’de balo yapar mı seçim kazandıktan sonra. O gün takımın kamp yaptığı otele gider, takımla yemek yer, Aboubakar olsun, Demir Ege olsun, kaleci Mert olsun, arkada Bailly olsun onlara futbol geçmişlerini bildiğini ifade edip onları motive edecek, güvendiğini hissettirecek bir yemek geçirir onlarla.

Sonunda da der ki arkadaşlar yarın çok önemli bir maçımız var. Kaybedebilirsiniz kazanabilirsiniz, çıkacak Beşiktaş gibi oynayacaksınız. Kaybetseniz de biz sizinle beraberiz der, onlara güven aşılar.

Bakın Mert ve Salih maçtan sonra panik içinde, şaşkınlık içinde olduklarını ve buradan çıkmak istediklerini söylüyor.

Ahmet Nur Çebi Hasan Arat Kavgası sahaya yansıdı

Yani Ahmet Nur Çebi ile Hasan Arat’ın temmuz ayında başlayan seçim kavgası sahaya yansıdı. Bunun böyle olacağı belliydi.

Ahmet Nur Çebi ve Hasan Arat’ın beceriksizliklerini 5 futbolcuyu kadro dışı bırakmakla örttüler. 3 gün beklemeden Rıza’nın görevine son verdiler

O zaman ben şimdi soruyorum sevgili Hasan Arat.

Hani Hüsnü Özyeğin arkadaşındı, plaketleri verdin maçlardan önce, Koç arkadaşındı. 204 tane kapı vardı. O zaman gideceksin, söyleyeyim yapacağını.

Aboubakar’ın menajeri var ya. Lewandovski’nin de menajeri. Gideceksin diyeceksin ki Lewandovski’nin Xavi ile problemi olduğu için, Barcelona ona 40 milyon euro civarı para verdi. Kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor. Barcelona diyor ki Arabistan’a satalım da paramızı kurtaralım. Sen menajere diyeceksin ki 20 milyon euroyu biz verelim, sen Lewandovski’yi hocası Flick ile bize getir diyeceksin.

Para mı? E senin arkadaşların zengin! Özyeğinler var Rahmi Koç var, Beşiktaş’ın markası da var.

Diyorlar ki Beşiktaş’ın markasını yükseltmeye geldik. O zaman git parasını Özyeğin’den Koç’tan al, Lewandovski’yle Hansi Flick’i yarın getir.

Rıza’yı öyle gönderiyorsan ertesi gün bunu yapacaksın.

Bunu yapmayacaksan o zaman 204 tane kapı beni bekliyor demeyeceksin.

Aygün Özipek: Ortada bir de mali tablo var. Tüpraş’tan gelen para kırdırılmış. 2024’ün senetleri tahsil edilmiş.

Hasan Arat devamlı Chelsea başkanı arkadaşım dedi, Katarlı Nasır arkadaşım, Rahmi Koç arkadaşım dedi, para sorunu yok, itibar sorunu yok.

204 tane kapı var, halleder.

Beşiktaş 2012’den 2023’e kadar 1 milyar dolar para harcamış. Dolayısıyla Beşiktaş’tan daha değerli, daha itibarlı bir marka yok. Beşiktaş’ın parayla problemi olmaz.

Kaynak: Beşiktaş Postası