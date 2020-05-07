THY Haziran-Eylül için uçuş taslağı hazırladı

Reuters’ta bölge alan habere nazaran nisan tarihli taslak plana nazaran iç hat ve dış hat uçuşlarını haziranda başlatmayı planlayan THY, yurtiçinde tüm meydanlara uçmaya devam edecek. Fakat birinci etapta alışılagelmiş durumda planlı seferleri yüzde 60 orantısında icra edecek. THY, dış hat uçuşlarını ise hazirandan eylüle kadar kademeli olarak artıracak.

REVİZYON OLABİLİR

Buna nazaran THY haziranda 19 memlekete 22 noktada haftalık 75 frekans, temmuzda 74 devlet ve 103 noktada haftalık 572 frekans, ağustosta 98 memleket ve 160 noktada haftalık 937 frekans, eylülde ise 99 memleket ve 166 noktada haftalık 989

frekans planlıyor. THY’den Reuters’a yapılan açıklamada, laf konusu planlamanın bir taslak olduğu ve gelişmelere bağlı olarak revizyonlara tabi olabileceği belirtildi. Revizyonlarda, rastgele bir uçuş noktasında pandeminin seyir şiddeti, uçulacak devletin hadlerini açıp açmaması, getireceği uçuş/frekans sınırlamaları ve talep üzere ögeler belirleyici olacak. THY, koronavirüs salgını nedeniyle yolcu uçuşlarını 28 Mayıs’a kadar durdurmuştu.