Yemek borusu kanserine dikkat!

Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında 9. sırada olan yemek borusu kanseri hakkında uyarılarda bulunan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Nezih Onur Ermerak, “Yemek borusu kanseri geç bulgu ve şikayet verdiği için hastalar erken evrede fark edemezler. Hastaların sadece yüzde 25’ini diğer organlara sıçramadan yakalayabiliyoruz” dedi.

Artan yemek borusu kanseri vakalarının ardından hastalıkla alakalı uyarılarda bulunan Ermerak, “Yemek borusu kanseri dünyada 9. sırada en sık görülen kanser tipidir. Ve çok sinsi seyreden bir hastalıktır. Geç bulgu ve şikayet verdiği için genelde hastalar erken evrede fark edemezler. Hastaların sadece yüzde 25’ini diğer organlara sıçramadan yakalayabiliyoruz. Hastalar bu kansere erken evrede yakalandıklarında sağ kalımları yükseliyor. Bu hastalığın semptomları; yutma güçlüğü, yemek yerken takılma hissi, istemsiz kilo kaybı, öksürük, göğüs, iman tahtası ve sırtta özellikle yemek sonrası gelen bir ağrı ve bu gibi şikayetlerle hastalar mutlaka ilgili merkeze başvurmalılar. Erken evrede teşhis hastaların tedavi şansı artmaktadır.” dedi.

Yemek borusu kanseri erkeklerde daha sık görülüyor

Günümüzde bizim yaptığımız cerrahi tedavilerde kapalı ameliyatlar, küçük kesilerle kamera eşliğinde yapılan, hastalara bu hastalığın dışında daha az travma sağlayacak şekilde dizayn edilmiş ameliyatlarla hastalara şifayı kavuşturduklarını ifade eden Ermerak, “Hastaların risk faktörü olarak sigara, alkol tüketimi, çok sıcak içeceklerin tüketilmesi, çeşitli meslek gruplarında maruz kalmak risk faktörlerini arttırmaktadır. Erkeklerde daha sık görülen bir hastalık. Bu kanser kendini en sık 50-60 yaş arasında gösteriyor. Hastaların yedikleri besinleri dikkatle tüketmeleri, sigara kullanmamaları, alkol konusunda dikkatli olmaları, yedikleri besinleri iyi çiğnemeli, porsiyon ve besin düzeylerini iyi ayarlamalı Çok önemlidir. Bunlar kesin önleyicidir diyemeyiz ama bunlar koruyucudur. Hastaların ‘can boğazdan gelir’ lafını düzgün bir şekilde uygulayıp, yemek borumuza dikkat edersek canımızın da iyi yolda ilerleyeceğini söylemek isterim” dedi.

Yemek borusu kanseri belirtileri nelerdir?

Yutma güçlüğü

Aşırı ve ani kilo verme

Göğüs ağrısı

Hazımsızlık

Mide ekşimesi

Öksürük

Ses kısıklığı

Yemek borusu kanseri neden olur?

Özofagus kanserine neyin sebep olduğuna ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Yemek borusu kanseri, yemek borusundaki hücrelerin DNA’larında değişiklikler (mutasyonlar) geliştirdiğinde ortaya çıkar. Değişiklikler hücrelerin büyümesine ve kontrolden çıkmasına neden olur. Biriken anormal hücreler yemek borusunda büyüyüp yakındaki yapıları istila edebilen ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilen bir tümör oluşturur.

Yemek borusu kanseri riskini arttıran faktörler nelerdir?

Yemek borunuzun kronik tahrişinin yemek borusu kanserine neden olan değişikliklere katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Yemek borunuzdaki hücrelerde tahrişe neden olan ve yemek borusu kanseri riskinizi artıran faktörler şunlardır:

Gastroözofageal reflü hastalığına (GERD) sahip olmak

Sigara içmek

Yemek borusu hücrelerinde kanser öncesi değişiklikler olması

Obez olmak

Alkol içmek

Safra reflüsü olması

Yemek borusu sfinkterinin gevşememesi nedeniyle yutma güçlüğü

Çok sıcak sıvıları içme alışkanlığına sahip olmak

Yeterli meyve ve sebze yememek

Göğüs veya üst karın bölgesine radyasyon tedavisi görmek