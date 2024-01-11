Mustafa Destici Sivas’ı istedi!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerle ilgili olarak Sivas şartını açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı altında seçimlere katıldıklarını hatırlatarak “Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ikinci defa bu sistemde ikinci defa cumhurbaşkanı seçildi. Milletvekilliği seçimlerinde de biz biliyorsunuz dört parti cumhur ittifak çatısı altında kendi adaylarımızla seçime katıldık” dedi.

BBP’nin parlamentoya girememiş olmasının kendilerini üzdüğünü dile getiren Destici “Hem bizi üzdü hem tabanımızı üzdü hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de bir eksikliği de ortaya çıkardı. İnşallah çok çalışacağız. Cumhur İttifakı hassasiyetiyle hareket ediyoruz. AK Parti’yle, parti heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bizim tabii şu an geldiğimiz noktada bizim elbette Sivas başta olmak üzere kendi adaylarımızla gireceğimiz iller ve ilçeler başta olmak üzere yine kendi adaylarımızla gireceğimiz ilçeler ve beldeler olacaktır. Ama diğer taraftan Cumhur İttifakıyla birlikte iş birliği içerisinde gireceğimiz iller, büyükşehirler ve ilçeler de olacaktır” diye konuştu.

Sivas BBP’ye bırakılmalı

BBP’nin 2009’da 900 bin oy aldığını hatırlatan Mustafa Destici şunları söyledi:

Biz bu 900 bin oydan ve diğer aday göstermediğimiz yerlerdeki oyları yani milyondan fazla oydan bahsediyoruz.

Bu oyların tamamını yani Büyük Birlik Partisi tabanının tamamını, başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere Cumhur İttifakı adaylarının ortak adaylarının olduğu başka büyükşehirler olmak üzere diğer seçim çevrelerinde il belediye başkanlıklarında nasıl eksiksiz bir şekilde sandığa getirebiliriz ve Cumhur İttifakı adaylarına bu anlamda oy verdirip, büyük katkı sağlayabiliriz.

Bunun için de Büyük Birlik Partisi tabanının, camianın motive edilmesi lazım. Bunu motive edecek şey de Sivas belediye başkanlığının Büyük Birlik Partisi’ne bırakılması olur.”