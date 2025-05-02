Fatih Terim'in büyüsü bozuldu!

FATİH TERİM’İN TAKIMINA İLK 16 DAKİKADA 3 GOL
Suudi Arabistan Ligi’nde Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Al Fateh deplasmanında 3-1’lik yenilgiyle şoke oldu.
Ev sahibi ekibin gollerini 2. dakikada Matias Vargas, 4’te Sofiane Bendebka ve 16’da Murad Batna kaydetti.
90. DAKİKADA ÇİFT SARI
13. dakikada Cristian Guanca, Al Shabab’ın tek golünü kaydederken 90’da Daniel Podence art arda gördüğü iki sarı kartla oyun dışı kaldı.
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, bu sonuçla 9 maç aradan sonra ilk kez kaybetti.
EN SON 13 ŞUBAT’TA YENİLMİŞTİ
Ligin bitimine 4 hafta kala 6. sırada bulunan Al Shabab, 13 Şubat’ta sahasında Al Qadsiah’a 3-2 kaybetmesinin ardından ligde oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.
AL FATEH DÜŞTÜ DENİRKEN DİRİLDİ
Al Fateh ise son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak düşme hattından 4 puan uzaklaştı.
Fatih Terim’li Al Shabab, ligdeki bir sonraki maçını 11 Mayıs’ta dördüncü sırada yer alan Al Ahli Jeddah ile oynayacak.