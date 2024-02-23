Justin Timberlake 2024 Konserleri: Avrupa’da 13 konser

Justin Timberlake, Nisan ayında Vancouver’da başlayıp 16 Aralık’ta Indianapolis’te sona erecek “The Forget Tomorrow World Tour” kapsamında Avrupa’da da konserler verecek.

Uzun bir aradan sonra turne kararı alan ve 2024 konser listesini açıklayan Justin Timberlike “The Forget Tomorrow World Tour”a Aralık ayı sonunda başlıyor.

ABD ve Kanada’nın birçok şehrinde konser verecek Timberlike 26 Temmuz – 6 Eylül 2024 tarihleri arasında 8 Avrupa ülkesinde 13 konser verecek.

Almanya’da Berlin, Münih, Köln ve Hamburg’da sahne alacak Justin Timberlake’in Avrupa konserleri kapsamında diğer durakları ise Polonya, Belçika, İngiltere, Hollanda, Danimarka, İsveç ve Fransa olacak.

Almanya konserleri 30 Haziran’da Berlin’deki Uber Arena’da, 21 Ağustos’ta Münih’teki Olympiahalle’de, 25 Ağustos’ta Köln’deki Lanxess Arena’da ve 4 Eylül’de Hamburg’daki Barclays Arena’da gerçekleşecek.

Justin Timberlake daha sonra Ekim ayının başında Kuzey Amerika’ya dönerek turnesine orada devam edecek. Şu ana kadar planlanan son gösteri 16 Aralık’ta Indianapolis’te.

Justin Timberlake konser biletleri şimdiden büyük ilgi görüyor.

Justin Timberlike Avrupa Konserleri 2024;

26 Temmuz 2024: Krakow – Polonya

30 Temmuz 2024: Berlin – Almanya

3 Ağustos 2024: Antwerp – Belçika

7 Ağustos 2024: Birmingham – İngiltere

8 Ağustos 2024: Manchester – İngiltere

11 Ağustos 2024: Londra – İngiltere

15 Ağustos 2024: Amsterdam – Hollanda

21 Ağustos 2024: Münih – Almanya

25 Ağustos 2024: Köln – Almanya

29 Ağustos 2024: Kopenhag – Danimarka

2 Eylül 2024: Stockholm – İsveç

4 Eylül 2024: Hamburg – Almanya

6 Eylül 2024: Lyon – Fransa

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