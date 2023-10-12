Rammstein Konserleri 2024: Dev Grup Komşuya Geliyor

Alman heavy metal devi Rammstein 2024 Avrupa turnesini duyurdu. Turnede Türkiye’ye en yakın nokta Yunanistan’ın başkenti Atina. Vizesiz olarak seyahat edilebilen Belgrad da konser programına dahil edildi. / Rammstein Konserleri 2024

Solist Till Lindemann’a yönelik taciz suçlamalarıyla çalkantılı bir yaz geçiren endüstriyel metal grubu Rammstein, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa turnesinin programını duyurdu.

Rammstein konserleri 2024 programında Türkiye yine yer almazken komşu Yunanistan’ın başkenti Atina turneye dahil edildi. 30 Mayıs 2024’teki Rammstein Atina konserine, grubun Türk hayranlarının da büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Türk vatandaşlarının vizesiz olarak seyahat edebildiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Rammstein konseri de Türkiye’de büyük ilgi göreceğe benziyor. Grubun Belgrad konseri ise 24 Mayıs 2024’te.

Rammstein Konserleri 2024 / Turne Programı

11 Mayıs 2024: Prag (Çekya) Airport Letnany

15 Mayıs 2024: Dresden (Almanya) Rinne Dresden Open Air Gelände

16 Mayıs 2024: Dresden (Almanya) Rinne Dresden Open Air Gelände

24 Mayıs 2024: Belgrad (Sırbistan) Usce Park

30 Mayıs 2024: Atina (Yunanistan)

5 Haziran 2024: San Sebastian (İspanya) Estadio Anoeta

8 Haziran 2024: Marsilya (Fransa) Orange Velodrome

11 Haziran 2024: Barselona (İspanya) Estadi Olimpic

15 Haziran 2024: Lyon (Fransa) Groupama Stadium

18 Haziran 2024: Nijmegen (Hollanda) Goffertpark

23 Haziran 2024: Dublin (İrlanda) RDS Arena

27 Haziran 2024: Ostend (Belçika) Park Nieuwe Koers

5 Temmuz 2024: Kopenhag (Danimarka) Valbyparken

17 Temmuz 2024: Klagenfurt (Avusturya) Wörthersee Stadion

18 Temmuz 2024: Klagenfurt (Avusturya) Wörthersee Stadion

21 Temmuz 2024: Reggio Emilia (İtalya) RCF Arena

26 Temmuz 2024: Gelsenkirchen (Almanya) Veltins Arena

27 Temmuz 2024: Gelsenkirchen (Almanya) Veltins Arena

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