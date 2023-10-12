Rammstein Konserleri 2024: Dev Grup Komşuya Geliyor
Dünyanın en büyük heavy metal gruplarından Rammstein'ın 2024 Avrupa turne programı açıklandı. / Rammstein Konserleri 2024
Alman heavy metal devi Rammstein 2024 Avrupa turnesini duyurdu. Turnede Türkiye’ye en yakın nokta Yunanistan’ın başkenti Atina. Vizesiz olarak seyahat edilebilen Belgrad da konser programına dahil edildi. / Rammstein Konserleri 2024
Solist Till Lindemann’a yönelik taciz suçlamalarıyla çalkantılı bir yaz geçiren endüstriyel metal grubu Rammstein, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa turnesinin programını duyurdu.
Rammstein konserleri 2024 programında Türkiye yine yer almazken komşu Yunanistan’ın başkenti Atina turneye dahil edildi. 30 Mayıs 2024’teki Rammstein Atina konserine, grubun Türk hayranlarının da büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
Türk vatandaşlarının vizesiz olarak seyahat edebildiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Rammstein konseri de Türkiye’de büyük ilgi göreceğe benziyor. Grubun Belgrad konseri ise 24 Mayıs 2024’te.
Rammstein Konserleri 2024 / Turne Programı
- 11 Mayıs 2024: Prag (Çekya) Airport Letnany
- 15 Mayıs 2024: Dresden (Almanya) Rinne Dresden Open Air Gelände
- 16 Mayıs 2024: Dresden (Almanya) Rinne Dresden Open Air Gelände
- 24 Mayıs 2024: Belgrad (Sırbistan) Usce Park
- 30 Mayıs 2024: Atina (Yunanistan)
- 5 Haziran 2024: San Sebastian (İspanya) Estadio Anoeta
- 8 Haziran 2024: Marsilya (Fransa) Orange Velodrome
- 11 Haziran 2024: Barselona (İspanya) Estadi Olimpic
- 15 Haziran 2024: Lyon (Fransa) Groupama Stadium
- 18 Haziran 2024: Nijmegen (Hollanda) Goffertpark
- 23 Haziran 2024: Dublin (İrlanda) RDS Arena
- 27 Haziran 2024: Ostend (Belçika) Park Nieuwe Koers
- 5 Temmuz 2024: Kopenhag (Danimarka) Valbyparken
- 17 Temmuz 2024: Klagenfurt (Avusturya) Wörthersee Stadion
- 18 Temmuz 2024: Klagenfurt (Avusturya) Wörthersee Stadion
- 21 Temmuz 2024: Reggio Emilia (İtalya) RCF Arena
- 26 Temmuz 2024: Gelsenkirchen (Almanya) Veltins Arena
- 27 Temmuz 2024: Gelsenkirchen (Almanya) Veltins Arena
Yorum yazabilmek için oturum açmanız gerekir.