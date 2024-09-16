Bilal Erdoğan: “Ekonomist olarak söylüyorum”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, mülteciler ve EYT hakkında açıklamalar yaptı.

Bilal Erdoğan, Kocaeli’deki bir etkinlikte gençlerle buluşarak çeşitli konular hakkında konuştu. Ekonomi, mülteciler ve ülkenin genel durumu hakkında yaptığı açıklamalarda Erdoğan, muhalefeti sert bir dille eleştirdi.

Erdoğan ekonomik krizden muhalefeti sorumlu tutarken enflasyonun sebebini de “muhalefetin çirkin siyaset anlayışı” olarak söyledi.

“Bir ekonomist”

Bilal Erdoğan, kendisini “bir ekonomist” olarak tanımlayarak, mülteciler konusunda da dikkat çekici ifadeler kullandı. Türkiye’deki mültecilerin suç oranlarının yerli vatandaşlara göre daha düşük olduğunu savundu. Ayrıca, mülteciler üzerinden yapılan spekülasyonların “ahlaksız bir güruhun” eseri olduğunu belirtti.

Erdoğan, ekonomi politikalarında AK Parti hükümetinin gelir dağılımı adaletsizliği üzerinde çalıştığını, alınan tedbirlerle zenginlerden daha fazla vergi alarak bu durumu düzeltmeyi hedeflediklerini dile getirdi. 20 yıllık süreçte Türkiye’nin büyüme döneminde olduğunu, şimdi ise dengeli bir ekonomik yapıya geçişin ve gelir adaletinin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

EYT Felaketti

Konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerinin yanında, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusu ve gazeteci Fatih Altaylı’ya yönelik sert ifadeler de dikkat çekti.

Bilal Erdoğan EYT hakkında, “Gençler burada aldatıldı. Ben de EYT’ye (emeklilikte yaşa takılanlar) hak kazandım bu arada, karşı olmama rağmen. 42-45 yaşındakiler emekli oldu. Kim ödeyecek onların maaşını? Siz ödeyeceksiniz. Çalıştığınız süre boyunca erken emeklilerin maaşını ödeyeceksiniz. Kandırıldık mı? Kandırıldık. EYT büyük bir felaketti. Bu kirli muhalefet anlayışıyla, siyasetin popülizme zorlanmasıyla bunlar mümkün hale geldi. EYT kötüyse, yanlışsa yanlış olduğunu söyleyebilen bir nesil olması lazım. O 43 yaşındaki emekli ölene kadar o maaşı alacak. Daha iyi bir şey düşünelim, yerine alternatif önerelim.” ifadelerini kullandı.