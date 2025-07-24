15 Yaşındaki Ahmet Minguzzi öldürenler uzun namlulu silahlarla poz veriyor: Bu silahlar nereden geliyor?

15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, davanın zanlısı çocukların ellerinde uzun namlulu silahlarla poz verdiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Emrullah Erdinç’in sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşım, Türkiye’de çocukların suçla ve şiddetle ilişkisi üzerine yeni bir kamuoyu tartışması başlattı. Erdinç, şu soruları sordu:

“Bu silahlar nereden geliyor? Kim veriyor? Kim koruyor? Ve neden bulunamıyor?”

Olayın yankıları sadece bir cinayetle sınırlı kalmazken, Türkiye’de suça sürüklenen çocukların geleceği, cezai ehliyet yaşı ve sokakta silahlanmanın ulaştığı boyut da yeniden tartışılmaya açıldı.

Ahmet Minguzzi olayı nedir?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir sokak pazarında iki aşamalı bir saldırıya uğradı. İddiaya göre, 15 yaşındaki Berkay Budak tarafından beş kez bıçaklanan Mattia, yere düştükten sonra 16 yaşındaki Umutcan Baba tarafından tekmelendi. Ağır yaralanan çocuk yoğun bakıma alındı, bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Resmi ölüm tarihi 9 Şubat 2025 olarak açıklandı.