Macron Çifti, Candace Owens’a hakaret davası açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, sosyal medyada yayılan cinsiyetle ilgili asılsız iddialara karşı hukuki yollara başvurdu. Çiftin avukatı Tom Clare, CNN’e yaptığı açıklamada, ABD’li muhafazakâr influencer Candace Owens’a karşı Delaware’de hakaret davası açıldığını ve Owens’ın ısrarla “gerçek dışı” söylemleri sürdürmesi halinde “ciddi tazminat talep edileceğini” belirtti.

“Brigitte Macron her zaman bir kadındı”

219 sayfalık dava dilekçesinde, Brigitte Macron’un cinsiyetiyle ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız, mesnetsiz ve onur kırıcı olduğu vurgulandı. Avukat Clare, “Brigitte Macron kadın olarak doğdu, her zaman bir kadındı. Owens’ın yaydığı bu tür yalanlar artık tolere edilemez” dedi.

Talepler görmezden gelindi, Macronlarla alay etti

Clare, Brigitte ve Emmanuel Macron’un son bir yıl içinde Owens’la uzlaşmak için birçok girişimde bulunduğunu, ancak her defasında influencer’ın bu çağrılarla alay ettiğini aktardı:

“Doğruyu söylemesi, yalanları durdurması istendi. Ancak her defasında Macronlarla dalga geçti. Artık yeter.”

Brigitte ve Emmanuel Macron’un geçmişi

Brigitte Macron, Fransa Cumhurbaşkanı ile ilk kez onun lise öğrencisi olduğu dönemde tanıştı. O dönem evli ve üç çocuk annesi olan Brigitte Auzière, daha sonra boşanarak Emmanuel Macron ile 2007 yılında evlendi. Çiftin ilişkisi zaman zaman medya gündemine gelse de, Macron “karısı ile olan bağının özel olduğunu” defalarca dile getirmişti.

Son aylarda artan söylentiler dava sürecini tetikledi

Mayıs ayında Brigitte Macron’un eşini uçaktan inerken yüzünden itmesi gibi yorumlanan görüntüler sosyal medyada yayıldı ve bu da çiftin ilişkisine dair yeni spekülasyonları tetikledi. Macron, o görüntülerle ilgili “karı-koca şakalaşması” açıklamasında bulunmuş, ancak sonrasında Brigitte hakkında sosyal medyada yayılan cinsiyet teorileri giderek büyümüştü.

Tazminat miktarı artabilir

Davacı taraf, Owens’ın dava süresince asılsız iddiaları sürdürmesi durumunda, talep edilecek maddi tazminatın daha da artabileceğini belirtiyor. “Eğer bu söylemler durdurulmazsa, mahkeme önünde önemli bir tazminat kararı çıkacaktır,” diyen Clare, mahkemeye sunulacak belgelerin oldukça kapsamlı olduğunu ifade etti.

