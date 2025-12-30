DEAŞ operasyonunda 110 gözaltı

Türkiye genelinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar sürerken, İstanbul merkezli geniş çaplı bir soruşturmada dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ’ın mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 110 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yasa dışı mescit ve sözde hoca iddiası

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi. Soruşturmada, İstanbul’da terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü belirlenen ve örgütün sözde “hoca” ve “elebaşı” konumunda olduğu iddia edilen M.Y’nin yasa dışı ders ve sohbetler düzenlediği, illegal mescit faaliyetleriyle örgüte taban kazandırmaya çalıştığı tespit edildi.

Toplanan paraların örgüte aktarıldığı iddiası

Açıklamada, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların, terör örgütüne ve Suriye’de örgüt yanlısı kişilerin bulunduğu kamplara aktarıldığı, ayrıca bu kaynakların eğitim ve sözde medrese faaliyetleri için kullanıldığı yönünde bilgilere ulaşıldığı ifade edildi. Bu kapsamda 32 şüpheli hakkında iletişimin tespiti ve teknik takip tedbirlerinin uygulandığı, şüphelilerin sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi.

Yalova bağlantılı 41 şüpheli listede

Başsavcılığın açıklamasında, Yalova’da meydana gelen saldırıyı gerçekleştiren kişilerle bağlantılı oldukları ve yılbaşı günü benzer eylemlere kalkışabilecekleri yönünde haklarında bilgi bulunan 41 şüphelinin de operasyon kapsamında yer aldığı belirtildi. Ayrıca, terör örgütüyle irtibatı tespit edilen 13 kişi, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı değerlendirilen 14 kişi ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu belirlenen 15 kişiyle birlikte toplam 115 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

Eş zamanlı baskınlar ve ele geçirilenler

30 Aralık 2025 saat 01.00 itibarıyla İstanbul ve iki farklı ilde toplam 114 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu operasyonlarda 110 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.

“Mücadele kararlılıkla sürecek”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, “Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

