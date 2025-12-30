Demirören’in Ziraat Bankası’na borcu 34 milyar TL’ye yaklaştı

Kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili tartışmalar Sayıştay denetim raporlarıyla yeniden alevlendi. Demirören Grubu’nun, Doğan Medya Grubu’nun satın alınması sürecinde Ziraat Bankası’ndan aldığı 800 milyon dolarlık kredinin geri ödemesinin yapılmadığı tespit edildi. Denetimlere göre bankanın Demirören Holding’den olan alacağı 34 milyar TL sınırına dayandı.

Demirören’in borcu iki kez yapılandırıldı, ödeme yapılmadı

Sayıştay tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan raporda, söz konusu kredinin iki kez yeniden yapılandırıldığı, faiz indirimi uygulanmasına rağmen ödeme planlarının yerine getirilmediği belirtildi. İstanbul Kurumsal Şubesi üzerinden kullandırılan krediye ilişkin toplam alacak tutarının 33 milyar 910 milyon TL’ye ulaştığı kaydedildi.

Bilanço üzerindeki yük arttı

Raporda, Demirören Holding kaynaklı alacağın Ziraat Bankası bilançosunda ciddi bir ağırlık oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu borcun, bankanın toplam takipteki alacakları ya da kredileri içinde yüzde 101,73 gibi dikkat çekici bir orana karşılık geldiği ifade edildi.

Şirketlerin mali yapısı mercek altında

Denetim raporunda, Demirören Grubu’na bağlı şirketlerin gelir üretme kapasitesinin zayıf olduğu, öz kaynaklarının büyük ölçüde tükendiği ve yüksek borçlulukla faaliyet gösterdiği tespitlerine yer verildi. Bu tablo karşısında banka alacaklarının tahsili için daha etkin adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Yasal takip çağrısı

Sayıştay, yapılandırma koşullarında yaşanan aksaklıkların giderilememesi durumunda, banka alacaklarının korunması amacıyla yasal takip dahil tüm hukuki ve idari önlemlerin gecikmeksizin devreye alınmasını önerdi.

