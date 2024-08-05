Avrupa liglerinde eşleşmeler belli oldu

Avrupa liglerinde kura çekimi heyecanı yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu kura çekimi yapıldı. UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye’den Galatasaray ile Fenerbahçe katıldı.

Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.

Üçüncü eleme turunda Fransa’nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe ise rakibini elemesi durumunda, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos’ta yapılacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler ise turu geçmesi durumunda ilk mücadeleye sahasında çıkacak.

Eşleşmeler

Play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)

Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)

UEFA Avrupa Ligi elemeleri eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu kura çekimi yapıldı. UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye’den Beşiktaş ve Trabzonspor katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılmaya hak kazanan Beşiktaş, Sırbistan ekibi Partizan ile İsviçre ekibi Lugano arasında oynanacak üçüncü eleme turu eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya’nın Rapid Wien takımı ile eşleşen Trabzonspor ise rakibini geçerek play-off’a yükselmesi halinde, yine üçüncü turdaki Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin tur atlayan tarafıyla rakip olacak.

Play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos’ta, rövanş müsabakaları ise 29 Ağustos’ta oynanacak.

Eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda alınacak sonuçların belirleyeceği olacağı ve Avrupa kupalarına direkt UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak ekiplerin de yer aldığı eşleşmeler, şu şekilde oluştu:

Partizan (Sırbistan)/Lugano (İsviçre)-Beşiktaş

Dinamo Minsk (Belarus)/Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (Kazananı)-Anderlecht (Belçika)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç) (Kaybedeni)-Panathinaikos (Yunanistan)/Ajax (Hollanda) (Kazananı)

Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgaristan) (Kaybedeni)-Petrocub (Moldova)-The New Saints (Galler) (Kazananı)

LASK (Avusturya)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya) (Kaybedeni)

Santa Coloma (Andorra)/RFS (Letonya) (Kazananı)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) (Kaybedeni)

Panevezys (Litvanya)/Maccabi Tel-Aviv (İsrail) (Kazananı)-TSC Backa Topola (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan) (Kaybedeni)-Celje (Slovenya)-Shamrock Rovers (İrlanda) (Kazananı)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan) (Kaybedeni)-Klasvik (Faroe Adaları)/Borac Banja Luka (Bosna Hersek) (Kazananı)

Molde (Norveç)/Cercle Brugge (Belçika) (Kazananı)-HNK Rijeka (Hırvatistan)/Elfsborg (İsveç) (Kazananı)

Braga (Portekiz)/Servette (İsviçre) (Kazananı)-Trabzonspor/Rapid Wien (Avusturya) (Kazananı)

Kryvbas Kryvyi (Ukrayna)/Viktoria Plzen (Çekya) (Kazananı)-Heart of Midlothian (İskoçya)

RAMS Başakşehir’in rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi yapıldı. UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye’den RAMS Başakşehir katıldı.

Üçüncü eleme turunda Gürcistan takımı Iberia Tiflis’le karşılaşacak RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick’s Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos’ta yapılacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e elenmesi durumunda İsviçre’nin St. Gallen ve Polonya’nın WKS Slask Wroclaw Slask eşleşmesinin galibiyle UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacak.

Eşleşmeler

Play-off turu eşleşmeleri şöyle:

FC Dinamo Minsk (Belarus) / Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık) (Kaybedeni) – FC Ballkani (Kosova) / Larne FC (Kuzey İrlanda) (Kazananı)

FC Ordabasy (Kazakistan) / FC Pyunik (Ermenistan) (Kazananı) – NK Celje (Slovenya) / Shamrock Rovers FC (İrlanda) (Kaybedeni)

Vikingur Reykjavik (İzlanda) / FC Flora Tallinn (Estonya) (Kazananı) – UE Santa Coloma (Andora) / FC RFS (Letonya) (Kaybedeni)

Panevezys (Litvanya) / Maccabi Tel-Aviv FC (İsrail) (Kaybedeni) – FC Petrocub (Moldova) / The New Saints FC (Galler) (Kaybedeni)

KI Klaksvik (Faroe Adaları) / FK Borac Banja Luka (Bosna Hersek) (Kaybedeni) – HJK Helsinki (Finlandiya) / FK Decic (Karadağ) (Kazananı)

Omonoia FC (Gübey Kıbrıs) / Fehervar FC (Macaristan) (Kazananı) – NK Osijek (Hırvatistan) / PFC Zire (Azerbaycan) (Kazananı)

FC Zürich (İsviçre) / Vitoria SC (Portekiz) (Kazananı) – PFC Botev Plovdiv (Bulgaristan) / HSK Zrinjski Mostar (Bosna Hersek) (Kazananı)

Ilves Tampere (Finlandiya) / Djurgarden (İsveç) (Kazananı) – NK Maribor (Slovenya) / FK Vojvodina (Sırbistan) (Kazananı)

FC St. Gallen 1879 (İsviçre) / WKS Slask Wroclaw (Polonya) (Kazananı) – Trabzonspor / SK Rapid Wien (Avusturya) (Kaybedeni)

St Mirren FC (İskoçya) / SK Brann (Norveç) (Kazananı) – CS Corvinul 1921 Hunedoara (Romanya) / FC Astana (Kazakistan) (Kazananı)

FC Spartak Trnava (Slovakya) / Wisła Krakow (Polonya) (Kazananı) – Molde FK (Norveç) / Cercle Brugge KSV (Belçika) (Kaybedeni)

RC Lens – Panathinaikos FC (Yunanistan) / AFC Ajax (Hollanda) (Kaybedeni)

Brondby IF (Danimarka) / Legia Warszawa (Polonya) (Kazananı) – FK Auda (Letonya) / FC Drita (Kosova) (kazananı)

FK Mlada Boleslav (Çekya) / Hapoel Beer-Sheva FC (İsrail) (Kazananı) – Paksi FC (Macaristan) / FK Mornar (Karadağ) (Kazananı)

BK Hacken (İsveç) / Paide Linnameeskond (Estonya) (Kazananı) – 1. FC Heidenheim 1846 (Almanya)

HNK Rijeka (Hırvatistan) / IF Elfsborg (İsveç) (Kaybedeni) – NK Olimpija Ljubljana (Slovenya) / FC Sheriff Tiraspol (Moldova) (Kazananı)

St Patrick’s Athletic (İrlanda) / FC Sabah (Azerbaycan) (Kazananı) – RAMS Başakşehir / Iberia Tiflis (Gürcistan) (Kazananı)

F.C. Copenhagen (Danimarka) / FC Banik Ostrava (Çekya) (Kazananı) – Kilmarnock FC (İskoçya) / Tromso IL (Norveç) (Kazananı)

Fiorentina (İtalya) – FC Ararat-Armenia (Ermenistan) / Puskas Akademia FC (Macaristan) (Kazananı)

Chelsea (İngiltere) – Braga (Portekiz) / Servette FC (İsviçre) (Kaybedeni)

Maccabi Petah Tikva FC (İsrail) / CFR 1907 Cluj (Romanya) (Kazananı) – FC CSKA 1948 (Bulgaristan) / Pafos FC (Güney Kıbrıs) (Kazananı)

Partizan (Sırbistan) / Lugano (İsviçre) (Kaybedeni) – Silkeborg IF (Danimarka) / KAA Gent (Belçika) (Kazananı)

FC Kryvbas Kryvyi Rih (Ukrayna) / FC Viktoria Plzen (Çekya) (Kazananı) – Real Betis (İspanya)

FC Noah (Ermenistan) / AEK Athens FC (Yunanistan) (Kazananı) – MFK Ruzomberok (Slovakya) / HNK Hajduk Split (Hırvatistan) (Kazananı)



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, trans olduğu iddia edilen, son dünya şampiyonasında cinsiyet testini geçemeyen Imane Khelif ile eşleşti.

Kadıköy Postası öneriyor: Fenerbahçe, Lille deplasmanına çıkıyor