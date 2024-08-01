Busenaz Sürmeneli’nin rakibi trans mı?

Boksta bugün Cezayirli Imane Khelif’in karşılaştığı İtalyan kadın boksör Angela Carini karşılaşmanın 46. saniyesinde çekildi. Khelif’in trans birey olduğu, kadınlar branşında yarışmaması gerektiği tartışılıyor.

Cezayirli Imane Khelif 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda, cinsiyet uygunluk testinde başarısız olduğu gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.

Yapılan testlerde Khelif’in testosteron seviyeleri çok yüksek çıkmıştı.

Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Imane Khelif’in olimpiyat oyunlarında yarışmasına izin verdi.

İtalyan boksör Angela Carini, mücadelenin başlamasının ardından çenesine aldığı darbe sonrası 46 saniye sonra mücadeleden çekilmek zorunda kaldı.

Busenaz Sürmeneli ile eşleşti

Eğer Olimpiyat Komitesi aksi bir karar vermezse ‘trans’ olduğu iddia edilen tartışmalı sporcu Cezayirli kadın boksör Imane Khelif, boksörümüz Busenaz Sürmeneli’nin rakibi olacak.

Khelif’e “yenildiği” maçın ardından rakibinin elini sıkmayan, ringde göz yaşlarını tutamayan İtalyan boksör Carini, “Bu kız buradaysa bir sebebi olmalı. Son birkaç gündeki tüm tartışmalara rağmen savaştım. İlk darbelerden sonra burnumda şiddetli bir ağrı hissettim. Hiç bu kadar büyük bir darbe hissetmemiştim” diye konuştu.

İtalyan sporcunun antrenörü Emanuele Renzini ise “Maça çıkmamak daha kolay olurdu çünkü tüm İtalya günlerdir onlardan kavga etmemelerini istiyordu. Ama Angela motiveydi ve bunu yapmak istiyordu. IOC’yi yargılamak istemiyorum ve sorunun zor olduğunu biliyorum ama bu mücadele adil değildi” ifadelerini kullandı.

Cuma günü, Dünya Şampiyonasında cinsiyet testini geçemeyen bir diğer kadın boksör olan Tayvanlı Lin Yu-ting (28) yarışacak.