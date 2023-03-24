2 Parti Daha Kılıçdaroğlu’na Destek Açıkladı

SOL Parti ve Doğru Parti cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu.

Sosyalist Güç Birliği İttifakı altında seçime kendi adı ve logosuyla gireceğini bildiren SOL Parti cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada “Seçimlere katılma hakkı olan TKP ve TKH ile seçimlere katılma hakkı olmayan Devrim Hareketi ve TSİP ile Sosyalist Güç Birliği’nde birlikte mücadele edeceğiz” denildi.

Açıklamada “Seçim sürecinde yaşanabilecek olası sorunlar karşısında ‘saray rejiminin’ yıkılması için Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vererek tüm muhalefet güçleriyle birlikte mücadele edeceğiz. Faşist rejime son vermek ve yeni bir ülke kurma mücadelesini yükseltmek için hazırız. SOL Parti, parlamento seçimlerinde kapitalist neoliberal sermaye düzeni karşısında anti-emperyalist, emekten, laiklikten ve barıştan yana yeni bir ülke kurma bayrağını yükseltmek için var gücüyle çalışacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Doğru Parti Kılıçdaroğlu’nu Destekleyecek

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu ile bir araya geldi. Serdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

İki lider, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Serdaroğlu, seçimlerde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında, “Yaşadığımız deprem felaketinin nasıl yaraların sarılması konusunda, neler yapılması gerektiği konusunda karşılıklı düşüncelerimizi aktardık. Kendisine bu ziyareti için son derece teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan sonra konuşan Serdaroğlu ise şunları söyledi:

“Sayın Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanı olmasında özellikle sayın Erdal İnönü’nün çok büyük katkısı vardır. Biz vefalı insanlarız. Tarihimize sadığız. Aynı vefayı şimdi cumhurbaşkanımız olarak sayın Kılıçdaroğlu’nda göstereceğiz. Ve CHP’nin en çalışkan teşkilatlarından daha fazla çalışarak büyük oy farkıyla birinci turda Çankaya’ya göndereceğiz sayın Cumhurbaşkanımızı.

Organize suç örgütü gibi çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı, Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir daha seçilmemesi mücadelesidir. Bu Türkiye’nin en önemli meselesidir. Onu demokratik yolla sandıktan indireceğiz, yerine Anayasamızın değiştirilemez maddelerine sahip çıkacak, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkacak sayın Kılıçdaroğlu’nu oturtacağız inşallah. Kendisini de tebriğe giden ilk biz olacağız.”