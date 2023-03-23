Engin Özkoç Veda Etti

Engin Özkoç düzenlediği basın toplantısında milletvekili adayı olmayacağını belirterek “Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeye devam edeceğim. İnşallah yürütmede de buluşuruz” dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.

Gazetecilere seslenen ve son kez basın toplantısı salonunda olduğunu söyleyen Engin Özkoç, “Bugün grup başkanvekili olarak Genel Kurul’da son toplantımı yapacağım. Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte yasamada görev yaptım. Çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Onunla birlikte yol yürüdüm ve yürüdüğüm yolda onurlu bir yürüyüşün gurununu yaşadım ve arkadaşlarımla bunu paylaştım” diye konuştu.

Özkoç şöyle devam etti:

“Milletvekili adayımı olmadığımı açıkladım. Diğerini artık takdir edecekler ben de göreceğim. Sayın Genel Başkanla böyle bir görüşme yapılması doğru olmaz. Böyle kararları ailenizle alırsınız. Bundan sonra yürüyeceğim yolda takdir edenler, yürütmede bir görev layık görürlerse ben orada da görev yapmaya hazırım. (İYİ Partili Ağıralioğlu’nun açıklamaları) Kendi düşünceleri olduğu ifade etti. Özellikle belirterek ifade ediyorsa partisini bağlamaz.

Gerçekten verdiğiniz emeği, hizmeti yüreğimde hissediyorum. Burada konuşurken arkadaşlarımın da gözyaşları oldu. Hepiniz hakkınızı helal edin.”