Kerem Kınık: İstifa Edersem Kızılay’da Kaos Olur

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Kızılay bir yönetim kuruluyla yönetilir. Başkanı istifa ettiği anda tüzüğe göre 2 ay içerisinde genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay’ın idari anlamdaki işleri durur, sahadaki 300 bin gönüllümüzün yönetilmesi kaosa dönüşür” dedi.

Veysel Eroğlu başkanlığında toplanan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplantısında sunum yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Vatandaşın bağışı ile satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır olamaz. Çadır satışından benim de AHBAP Derneği Başkanı’nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP’a göndermeyin derdim” savunmasını yaptı.

Kınık, istifa edip etmeyeceği konusunda ise “Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay’ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur” dedi.

Kerem Kınık çadır satışı hakkında şunları söyledi:

“Vatandaşın bağışı ile satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır olamaz. Çadır satışından benim de AHBAP Derneği Başkanı’nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP’a göndermeyin derdim. Haberimiz olsaydı vermezdik çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük. 2 bin 500 çadır Uluslararası Göç Kurumu için üretildi. Onlara gidecekti ama deprem olunca AHBAP isteyince iktisadi kuruluş satışını yapmış, bana sorsalar bunu yapmazdım. Kamuoyunda Kızılay kendi deposunda olan çadırı götürüp vatandaşa sattığı şeklinde lanse edildiği için kamuoyunda itiraz oluşmuştur, çarpıtılmıştır. Vatandaşın bağışı ile yapılan çadır yoktur nefret objesine dönüştürüldük.”

Muhalefet milletvekillerinin neden istifa etmediği yönündeki soruları üzerine Kınık “Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay Genel Başkanı ve yönetim kurulunun istifası durumunda idari anlamda işlemler durur. Sahada 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür” ifadelerini kullandı.

Komisyonun AKP’li üyeleri ise Kerem Kınık’ı ve Kızılay’ı öven açıklamalar yaptı.