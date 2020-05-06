Önlemlemlerin gevşetilmesi gerektiğini savunan ABD Lideri Trump: “Ölmeleri ihtimal dahilinde”

Ulusal Hemşireler Günü münasebetiyle Oval Ofis’te Kovid-19 salgınıyla uğraş için çalışan hemşireler ile bir araya gelen Trump, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Trump, Kovid-19’un günün birinde büsbütün yok olacağına inandığını kaydederek, “Ülkemiz tarihindeki en bed saldırıyı yaşıyoruz. Bu, Pearl Harbor saldırısından daha berbat. 11 Eylül 2001’de New York’taki Yerküre Ticaret Merkezine yapılan ataktan da bed. Bu türlü bir akın hiç olmamalıydı.” tabirini kullandı.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Uğraş Vazife Gücü’nü dağıtma fikrinden neden geri döndüğünün sorulması üzerine Trump, “Bu ekibi yakın devirde dağıtabileceğimizi düşünüyordum. Ancak hizmet gücünün bu kadar tanınan olduğunu bilmiyordum. Ekibe birtakım eklemeler yapacağız.” dedi.

TRUMP’A NAZARAN, TEDBIRLERIN GEVŞETİLMESİYLE DAHA ÇOKÇA KİŞİNİN ÖLMESİ İHTİMALLER DAHİLİNDE

Devlette virüs tedbirlerinin yavaş yavaş gevşetilmeye başlandığına işaret eden Trump, “Bence mektepler da açılmalı. Lakin bilhassa de sıhhat sıkıntıları varsa, 60 yaş üzerindeki hocalar konusunda dikkatli olmalıyız.” diye konuştu.

Trump’a, devletteki tedbirlerin gevşetilmesi durumunda devletteki Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerin 3 bine çıkacağına yönelik projeksiyonlar anımsatılarak, halkın bunu kabul edip etmediği soruldu.

Trump ise bu soruyu, “İnsanlar savaşmak zorunda. Devletimizi yıllarca haneye kapatamayız. Daha çokça kişinin ölmeyeceğini umuyorum ancak natürel ki ölmeleri de ihtimal dahilinde.” biçiminde yanıtladı.