Adana’da trafikte korkutan anlar: Ayağıyla araba kullandı

Adana ‘da trafiği bir birine kattı Adana’da trafik kurallarını ve insan hayatını hiçe sayan duyarsız sürücü sunroof’tan sarkarak, ayağıyla araç kullandı.

Hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan sürücü o anları sosyal medya hesabı üzerinden saniye saniye paylaştı. Kendini yaptığı paylaşım ile ele veren şahısın paylaşımı gündem oldu.

Binlerce tepki dolu yorum olan şahıs hakkında polis ekipleri arama başlatırken adli işlemlerin gerçekleşmesi için şahıs gözaltına alındı.

Şahısın gözaltına alınmasının ardından sürücü belgesi iptal edildi ve ev hapsi verildi.