Adana’da trafikte garip hareketler yapan gençlere dev ceza

Adana‘da trafikte dev ceza Adana’da polisin “dur” ihtarına uymayan, plakası kapalı ve modifiye egzozlu motosiklet sürücüsüne, polis ekiplerinden yüksek hızda kaçış ve çok sayıda trafik ihlali nedeniyle toplam 497 bin 465 TL ceza kesildi.

Trafikte motorun üstüne yatan, polisin ihtarına uymayan, plakası kapalı ve modifiye egzozlu motosiklet sürücüsü gencin garip sürüşü sosyal medyada gündem oldu.

Polislerden kaçamayan gencin ihlallerinin cezası ise ağır oldu. Toplam 497 bin 465 TL ceza yiyen gencin motosikleti ise çekildi.

