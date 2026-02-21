TürkiyeHaberVideo

Adıyaman’da köpeklerin kovaladığı çocuk kurtarıldı

Adıyaman'da sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğu kovaladı.

Adıyaman‘da korkunç anlar

Adıyaman’da sokak köpeklerinin kovaladığı 10 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı.
Sokak köpeklerinin kovaladığı çocuk çevredekiler sayesinde büyük bir faciadan kurtarıldı. Küçük çocuk onu kovalayan köpeklerden koşarak kaçmaya çalıştı can havliyle koşan çocuğun yürek burkan halleri görünlerin içini sızlattı.
Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan videoya ebeveynler yorum yaparak kendi çocukları için duydukları endişeyi dile getirdiler. Yetkililerden sokak köpekleri için yardım isteyen vatandaşlar çocuklarının güvenliğinden endişe duyduklarını belirttiler.

Sokak köpeklerinden kaçan çocuk böyle görüntülendi- Video

