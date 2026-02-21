Adıyaman’da köpeklerin kovaladığı çocuk kurtarıldı

Adıyaman ‘da korkunç anlar Adıyaman’da sokak köpekleri nin kovaladığı 10 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı.

Sokak köpeklerinin kovaladığı çocuk çevredekiler sayesinde büyük bir faciadan kurtarıldı. Küçük çocuk onu kovalayan köpeklerden koşarak kaçmaya çalıştı can havliyle koşan çocuğun yürek burkan halleri görünlerin içini sızlattı.

Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan videoya ebeveynler yorum yaparak kendi çocukları için duydukları endişeyi dile getirdiler. Yetkililerden sokak köpekleri için yardım isteyen vatandaşlar çocuklarının güvenliğinden endişe duyduklarını belirttiler.

Sokak köpeklerinden kaçan çocuk böyle görüntülendi- Video