İstanbul’da kendini savcı olarak tanıtan şahıs yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı:

“Birtakım sosyal medya sitelerinde 21.02.2026 günü dolaşıma sokulan, toplu taşıma aracı içerisinde gerçekleştiği anlaşılan videoda Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirterek yolculardan birine yönelik sarfettiği “seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım” şeklinde sözler sarf eden şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır.

Kimlik bilgileri tespit edilmiş olan Y.S. isimli şahsın Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

Şahsın yakalama işlemleri yapılarak ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”